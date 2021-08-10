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В ДТП в Калужской области пострадали 11 человек

Среди них пять детей
© Пресс-служба УМВД России по Калужской области

ТАСС, 10 августа. На трассе М-3 "Украина" в Обнинске Калужской области пострадали 11 человек при столкновении частного микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Калужской области.

"В результате ДТП пострадали 11 человек. Среди них пять детей и шесть взрослых", - сказала собеседник агентства.

Информация о ДТП поступила в 16:52 мск. Столкнулись Volkswagen Caravelle, Opel Zafira, и Nissan X-Trail. "По состоянию на 18:15 мск после медосмотра пять детей и один взрослый отпущены домой. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека и восемь единиц техники", - добавил он.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в ДТП на трассе М-3 "Украина": четырех детей и двух взрослых. 

По данным пресс-службы УМВД по Калужской области, в больнице в настоящее время остаются пять человек: водитель и пассажир Nissan X-Trail и три несовершеннолетних пассажира Volkswagen Caravelle. Как пояснили ТАСС в отделении травматологии клинической больницы №8 Обнинска, у пострадавших выявлены переломы ребер, сотрясения головного мозга и другие травмы. "В тяжелом состоянии пострадавших нет", - сказал дежурный врач.

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