Суд арестовал мужчину, застрелившего ребенка и ранившего его мать под Тулой

ТУЛА, 10 августа. /ТАСС/. Жителя Щекинского района Тульской области, который вечером 8 августа выстрелил из ружья в женщину с ребенком, в результате чего девочка в возрасте 2,5 года погибла, а ее мать была ранена, арестовали на два месяца по ходатайству следствия. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 9 октября", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, мужчина признал вину частично.

Вечером 8 августа в деревне Панарино находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От полученного ранения головы ребенок умер на месте, женщину с полученным ранением госпитализировали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").