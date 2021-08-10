СК задержал главврача больницы во Владикавказе, где произошло ЧП

ТАСС, 10 августа. Следователи задержали главврача больницы во Владикавказе по делу о гибели девяти пациентов из-за прорыва кислородной трубы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Республике Северная Осетия - Алания.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

На эту тему

"В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы", - сообщили в СК.

Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В ближайшее время следствие будет просить о его аресте. Максимальное наказание по статье 238 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате умерли девять больных, находившихся в реанимационном отделении.

Следствием также будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.