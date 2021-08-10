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В Ростове-на-Дону ищут преступника, ограбившего офис микрозаймов

Инцидент произошел днем 10 августа, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после хищения денег из офиса организации, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области. По данным источника, ограблен офис микрозаймов.

"В полицию поступило сообщение о хищении денег из офиса организации. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - сообщил представитель регионального главка МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о хищении денег в одном из офисов микрозаймов в Ростове-на-Дону. Неизвестный совершил преступление днем во вторник.

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