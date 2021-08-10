Суд оставил в силе решение о сносе самостроев в Сочи, где в июне погибли приставы

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре во вторник оставил без изменения решение суда первой инстанции и апелляционное определение о признании самостроями, подлежащими сносу строения на улице Просвещения в Сочи, где в июне при выполнении исполнительных действий погибли два пристава. Кассационные жалобы хозяев строений оставлены без удовлетворения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В июне в Сочи на улице Просвещения, 81/2, произошла стрельба, на месте происшествия по горячим следам полицейскими был задержан 60-летний местный житель, в результате инцидента при выполнении исполнительных действий по сносу самостроев погибли два судебных пристаав. "Судебная коллегия определила решение Адлерского районного суда города Сочи, апелляционное определение Краснодарского краевого суда оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения", - сказала судья Елена Макарова.

Администрацией города Сочи в 2019 году было подано исковое заявление о признании строений, расположенных в Сочи на ул. Просвещения, самовольными постройками, это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой. В сентябре 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление администрации было удовлетворено, ответчиков обязали снести их за свой счет. Всего ответчиками по гражданскому делу кроме мужчины, обвиняемого по делу о гибели приставов, выступают еще 12 человек. Решение суда первой инстанции было обжаловано в Краснодарском краевом суде, апелляционная жалоба отклонена, после чего оно вступило в законную силу. Затем по делу была подана кассационная жалоба.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю в отношении жителя Сочи возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст. 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат ведомства. Обвиняемый находится под стражей на время предварительного следствия.