Смоленские власти проверяют факт инфицирования детей, вернувшихся из лагеря в Анапе

ТАСС, 10 августа. Департамент по здравоохранению Смоленской области и региональное управление Роспотребнадзора проверяют сообщения нескольких СМИ о признаках инфекции у 50 детей, вернувшихся с отдыха из лагеря "Счастливое детство", расположенного в Анапе. Изоляция детей с признаками инфекционного заболевания организована в домашних условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Во вторник некоторые СМИ региона сообщили, что у 50 детей, отдыхавших в лагере "Счастливое детство" в Анапе, подозревается инфекционное заболевание, которое сопровождается повышением температуры. Всего более 80 детей вернулись домой вечером 9 августа в поезде Анапа - Смоленск, где один из вагонов приспособили под "лазарет". Сообщается, что дети жаловались родителям на некачественное питание лагере, отсутствие горячей воды в душе, а также на грязный пляж и мутную воду с водорослями.

"В настоящее время по данному факту проводится комплексная проверка всеми заинтересованными структурами, в том числе департаментами Смоленской области по здравоохранению и социальному развитию, а также представителями Роспотребнадзора. Медицинскими сотрудниками обеспечен забор мазков у прибывших детей, материал доставлен в Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области. В настоящее время госпитализированных детей нет, а изоляция ребят с признаками инфекционного заболевания организована в домашних условиях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в лагере "Счастливое детство" в Анапе отдыхал 81 ребенок из Смоленской области. "Глава региона [Алексей Островский] поручил направить делегацию по месту отдыха детей в Анапу для того, чтобы достоверным способом выяснить причины произошедшего", - добавили в пресс-службе.