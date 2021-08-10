Адвокат Хованского назвал незаконным внесение блогера в список причастных к терроризму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Адвокат блогера Юрия Хованского считает, что включение его подзащитного в перечень физлиц, причастных к экстремизму или терроризму, является незаконным. Об этом Никита Тимофеев рассказал во вторник ТАСС.

"Сторона защиты считает, что возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности Хованского незаконно. И поскольку обвинение в этой части незаконно, то и внесение его в список террористов также является незаконным. Росфинмониторинг составляет этот список в том числе на основе предъявленного обвинения, а раз обвинение предъявлено незаконно, то и внесение его в этот список тоже незаконно", - сообщил адвокат.

По словам Никиты Тимофеева, в ближайшее время он планирует обжаловать это решение в суде. К тому же он добавил, что решение следователя и решение суда о продлении ареста Хованскому уже обжаловано, осталось получить ответ. Срок содержания под стражей его подзащитного был продлен на месяц, теперь следующее заседание состоится чуть менее чем через месяц.

Адвокат пояснил, что внесение в перечень физлиц, причастных к экстремизму или терроризму, влечет за собой блокировку банковских счетов и операций, проходящих через банковские организации. Исключение составляют транзакции на небольшие суммы до 10 тыс. рублей.

Юрий Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков. Он был задержан в начале июня в Петербурге, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в театральном центре на Дубровке в Москве и размещение ее в интернете.

Сам блогер после задержания в опубликованном письме извинился за исполнение песни, назвав ее "отвратительной". Адвокаты Хованского пытались обжаловать решение о заключении под стражу в Городском суде Петербурга, но он счел меру пресечения законной.