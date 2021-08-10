В Коми директора компании обвинили в мошенничестве при контроле пожаров в заповеднике

ТАСС, 10 августа. Прокуратура обвинила директора компании "Северный Урал" в мошенничестве на 3,5 млн рублей при исполнении контракта на авиационное патрулирование лесов и обнаружение очагов пожаров на территории Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника в Республике Коми. Об этом сообщила во вторник республиканская прокуратура.

"В 2018-2019 годах между федеральным государственным бюджетным учреждением "Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник" и ООО "Северный Урал" были заключены два государственных контракта на выполнение работ по обнаружению лесных пожаров на территории заповедника. Их цена составила 3,5 млн рублей. Фактически принятые обязательства компания не выполнила", - говорится в сообщении.

Компания, заключившая контракт с заповедником, арендовала вертолет, но использовала машину для организации поездок туристов на его территорию. Перелеты производились по строго заданным маршрутам, проходящим через пункты высадки пассажиров, преимущественно по прямой траектории. На борту находились представители фирмы, не имевшие оборудования и опыта выявления очагов природных пожаров. Мониторинг ситуации на территории заповедника площадью свыше 700 тыс. га фактически не велся. При этом руководитель компании регулярно предъявлял к оплате документы об исполнении обязательств и получил оплату контрактов в полном объеме.

Против директора "Северного Урала" возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направлено для рассмотрения в Троицко-Печорское постоянное судебное присутствие Сосногорского городского суда Республики Коми.