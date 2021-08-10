Милиция Киргизии возбудила дело против напавшего на русскоговорящую девушку

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Милиция Киргизии возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего на сотрудницу бишкекского торгово-развлекательного центра, потому что ему не понравилось, что она говорила по-русски. Об этом сообщило во вторник издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Октябрьского района киргизской столицы.

Уголовное дело возбуждено по статье 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса Киргизии. "Заявление от гражданки У. В. поступило 2 августа. Женщина просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который в одном из торговых центров в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки взял в руки калькулятор и ударил ее по голове", - цитирует издание сообщение милицейской пресс-службы.

"Личность мужчины установлена, им является 29-летний А. А. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила пресс-служба. В УВД также отметили, что вынесено постановление о назначении судебно-лингвистической экспертизы. После заключения будет решен вопрос о переквалификации досудебного производства.

24.kg сообщает, что 2 августа пьяный посетитель набросился на сотрудницу детского игрового центра SMagic, расположенного в здании торгово-развлекательного центра "Технопарк". Как сообщил изданию администратор фирмы SMagic Тимур Джунусов, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке.

Министерство внутренних дел России сообщило во вторник, что оно запретило въезд в страну на 10 лет гражданину Киргизии, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент в Киргизии, предложил запрещать въезд в Россию за притеснения русскоговорящих.