Более 24 тыс. человек из четырех регионов ДФО пострадали из-за наводнения

ТАСС, 10 августа. Свыше 24 тыс. человек из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области пострадали из-за наводнения, сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

"В результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов - Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. Пострадавшими признаны свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1 871 помещение требует ремонта", - сказано в сообщении по итогам заседания, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

О создании резерва домокомплектов для строительства жилья пострадавшим

Также сообщается, что полпред предизента поручил проработать возможность создания резерва домокомплектов для оперативного строительства жилья пострадавшим в результате природных стихий на Дальнем Востоке.

"Трутнев поручил Минстрою России, Минфину России обеспечить доведение средств на проведение капремонта жилых домов с учетом предложения регионов об увеличении финансирования. Минстрой России должен проработать возможность создания резерва домокомплектов для оперативного строительства жилья пострадавшим", - сказано в сообщении.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин в своем докладе на заседании рассказал об оказании поддержки гражданам, чье жилье пострадало во время паводка, предоставлении гражданам земельных участков и создании резерва домокомплектов. По его словам, регионы ДФО внесли в Минстрой России предложение о повышении стоимости капремонта одного кв. м поврежденного жилья в результате ЧС. Данное предложение регионов Минстрой России предложил поддержать.

"На Дальнем Востоке продолжают распространятся стихийные бедствия: и наводнения, и пожары. Ситуация находится на особом контроле председателя правительства и президента Российской Федерации. Наша с вами задача с учетом распространения паводков и пожаров в короткие сроки и в полном объеме помочь пострадавшим людям. Необходимо изменить действующие правила, чтобы ускорить восстановление инфраструктуры, быстрее помогать людям", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Он также отметил, что необходимо минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций для граждан и объектов экономики в ДФО.

О ситуации с паводками на Дальнем Востоке

В зону подтопления в четырех регионах ДФО попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна, добавили в пресс-службе. Более 80% пострадавших получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тыс. рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, прогнозируется достижение и превышение опасных отметок при прохождении гребня амурского паводка на реке Амур в пределах Еврейской автономной области во второй декаде августа, на отдельных участках, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, в Хабаровском крае - во второй-третьей декадах августа, на отдельных участках реки Зея в Амурской области - в конце первой декады августа при смещении паводка с р. Селемджа. Кроме того, отметили в пресс-службе, в августе - сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг ДФО, поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни.

По предварительной оценке, на реках юга округа продолжится формирование высоких паводков.