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Росгвардия заявила иск на 2,4 млн рублей к поджигателю машины на незаконной акции в Москве

Судебное заседание по делу Сергея Василенко перенесли на 13 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Росгвардия оценила почти в 2,4 млн рублей размер ущерба от действий Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля ведомства в Москве во время несогласованной акции 31 января, и заявила к нему гражданский иск в рамках рассмотрения дела в Пресненском суде, сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

"В качестве потерпевшей стороны в лице столичного управления вневедомственной охраны Росгвардии в суде заявлен гражданский иск к обвиняемому Василенко на общую сумму причиненного ущерба - 2 381 425 рублей. Для уточнения исковых требований по просьбе гособвинителя в суд на следующее заседание вызван эксперт", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что спецтранспорт Росгвардии восстановлению не подлежит.

В суде ТАСС подтвердили, что заседание по делу Василенко перенесено на 13 сентября в связи с необходимостью допросить эксперта.

В начале февраля Таганский районный суд Москвы заключил 26-летнего Василенко под стражу. Ему было предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Он обвиняется в том, что 31 января в ходе незаконной акции в Москве поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии.

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