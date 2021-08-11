Еще одна группа из 100 спасателей вылетела в Якутию для тушения пожаров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вторая группа из 100 спасателей МЧС направлена в Якутию для тушения лесных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Самолет Ил-76 МЧС России со вторым эшелоном спасателей вылетел из международного аэропорта Жуковский. На борту [находятся] 100 специалистов Тульского спасательного центра МЧС России. Группировка будет задействована в тушении пожаров в районах, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка", - сказали в ведомстве.

Ранее во вторник в Якутию вылетели первые сто спасателей.

По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев распорядился увеличить группировку сил и средств для тушения пожаров в Якутии.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. По последним данным, в регионе площадь возгораний составляет 1,41 млн га. За сутки ликвидировали семь пожаров на общей площади свыше 253 тыс. га.