Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки получил два месяца домашнего ареста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве местного жителя по неосторожности, получил два месяца домашнего ареста на время проведения расследования. Об этом сообщили ТАСС в городском суде Петропавловска-Камчатского.

"Игорь Редькин получил два месяца домашнего ареста", - сказали в суде.

10 августа депутат Законодательного собрания Камчатки, известный в крае предприниматель Игорь Редькин, признался в убийстве мужчины на свалке в поселке Озерновский по неосторожности. Он сам дал признательные показания, сообщив следствию, что хотел застрелить медведя, бродившего возле поселка, но в сумерках случайно выстрелил в мужчину. Игорь Редькин написал заявление о приостановлении членства в партии "Единая Россия" и отказе от участия в выборах депутатов законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета партии в понедельник принял решение о его исключении.

Игорь Редькин уже более 20 лет занимается бизнесом на Камчатке, он совладелец нескольких крупных предприятий края. Одна из компаний депутата строит пятизвездочный отель в центре Петропавловска-Камчатского. Является богатейшим политиком России - официально задекларированный доход депутата за последние три года составил около 1,5 млрд рублей. С 2007 года являлся депутатом Заксобрания Камчатки от партии "Единая Россия".