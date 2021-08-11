Житель Алтайского края получил условный срок за незаконный оборот 817 граммов золота

ТАСС, 11 августа. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил жителя Алтайского края к одному году лишения свободы условно за незаконный оборот золота. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия. Масса незаконно добытого золота составила 817 граммов.

"Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ "Незаконные хранение, перевозка драгоценных металлов в крупном размере". Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как было установлено в суде, в период с 2018 по 2020 годы в Муйском районе республики мужчина незаконно добывал природное золото, которое хранил в лесу. В сентябре 2020 года добытое золото в трех слитках общей массой 817 граммов он перевез в Улан-Удэ. Стоимость золота составила около 3,3 млн рублей.

Уточняется, что изъятое золото передано в доход государства.