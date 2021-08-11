Число задымленных населенных пунктов Красноярского края выросло до 944

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Красноярском крае, которые задымлены из-за лесных пожаров, выросло до 944. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Задымление в связи с лесными пожарами в Якутии во вторник было зафиксировано в 869 городах и селах, пик был вечером в субботу - 1 257 задымленных населенных пунктов, в том числе в Красноярск, Норильск и Зеленогорск. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.

"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 944 населенных пунктах 35 муниципальных образованиях Красноярского края", - сообщили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта Красноярска, вылет более 10 рейсов и прибытие более 15 воздушных судов отменены или задерживаются.

О задымлении в регионе сообщили 3 августа, тогда власти северного Эвенкийского муниципального района заявили, что крупные населенные пункты территории - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. 6 августа сообщалось о задымлении 87 населенных пунктов края, утром 7 августа цифра выросла почти до 400. В Красноярске с 7 августа действует режим неблагоприятных метеоусловий.