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Факт продажи сертификата о вакцинации от ковида выявили в алтайской поликлинике

Уголовное дело пока не возбуждено

БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Факт продажи сертификата о вакцинации выявлен в поликлиники №14 Барнаула в Алтайском крае. Накануне в учреждении сотрудники правоохранительных органов провели обыски, сообщил в среду ТАСС источник в оперативных службах региона.

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"Накануне в учреждении работали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, выявлен факт продажи сотрудниками медучреждения сертификата о вакцинации. Уголовное дело пока не возбуждено", - сказал собеседник, не сообщив других подробностей.

В пресс-службе главного управления МВД РФ по Алтайскому краю ТАСС сообщили, что информация на данный момент уточняется.

В Алтайском крае 23 июля подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных групп граждан. В их число вошли работающие в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер. Вакцинация также стала обязательной для госслужащих, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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