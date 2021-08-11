В Якутии местный житель предстанет перед судом после возникшего от костра лесного пожара

ЯКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Местный житель обвиняется в уничтожении лесных насаждений, в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар, повредивший свыше 2,3 тыс. га леса. Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Хангаласского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившее крупный ущерб", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в июне 2021 года в местности Хангаласского района, не приняв мер предосторожности по обращению с огнем, разжег костер. Это повлекло возгорание сухой травы и его распространение по лесному массиву. В результате возникшего пожара огнем повреждено свыше 2,3 тыс. га леса.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом ОМВД России по Хангаласскому району. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, с 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На территории региона действуют 172 природных пожара, тушат 68. За сутки ликвидировано 20 природных пожаров на площади свыше 122,3 тыс. га, локализовано десять на площади свыше 72 тыс. га, обнаружено 14 новых возгораний.