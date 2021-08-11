Пожар после взрыва газа произошел в многоквартирном доме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара. По предварительной информации, причиной возгорания, которое уже ликвидировали, стал взрыв бытового газа.

"Этой ночью произошел пожар в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Орджоникидзе, 1, в Пашковском [районе]. Предварительная причина - взрыв бытового газа", - написал мэр Краснодара Евгений Первышов в своем Telegram-канале, уточнив, что жителей временно поселили в гостиницу "Кавказ".

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону журналистам сообщили, что около полуночи диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры в четырехэтажном жилом здании.

Общая площадь пожара составила около 50 кв. м., его удалось ликвидировать к 01:33 мск.