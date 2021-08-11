В Иркутской области задержали отца и сына, ограбивших фуру на ходу

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иркутской области задержали отца и сына, которые ограбили фуру на ходу, похитив бытовую и компьютерную технику на сумму более 1 млн рублей. Ранее они были судимы за то, что из движущегося большегруза украли оружие, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Мужчины, по версии следствия, украли груз электроники из кузова тягача на скорости больше 80 км в час. Для этих целей криминальный дуэт оборудовал автомобили, способные ночью на трассе вплотную примыкать к большегрузам. Ранее подозреваемые были судимы за аналогичные хищения - несколько лет назад похожим способом они украли из фуры груз оружия, за что отбыли пять лет в местах лишения свободы. <…> В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и отрицают свою причастность к произошедшему", - говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года в полицию в Иркутске обратился водитель, выполнявший поставку бытовой и компьютерной техники. Он рассказал, что из грузовика пропала часть груза на сумму свыше 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции установили, что к пропаже могут быть причастны двое жителей Тайшета - отец и сын в возрасте 54 и 33 лет.

Во дворе частного дома подозреваемых нашли часть пропавших товаров. Кроме того, у их знакомых обнаружены два модернизированных автомобиля: у отечественного седана и японского фургона лобовое стекло откидывалось вперед, в полу было приварено металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона обшита мягким материалом. Следователи не исключают, что задержанные могли совершить другие аналогичные хищения.

Когда расследовалось дело о краже оружия из фуры, было установлено, что злоумышленники, внеся похожие изменения в конструкцию машин, используя устройства для сцепки, на трассе прижимались к большегрузам и совершали хищения. Для приглушения удара в момент стыковки между машинами зажималась выбрасываемая покрышка.