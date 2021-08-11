Один человек погиб при пожаре после взрыва газа в жилом доме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Пашковском районе Краснодара, где в ночь на среду, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар, площадь которого составила 50 кв. м, был ликвидирован в 01:33 мск.

"На месте пожара в Пашковском микрорайоне провел оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Трагедия, произошедшая в квартире четырехэтажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр первой краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что в доме проживали 53 человека, из которых десять - дети. Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, сейчас они отправились в гостиницу "Кавказ", где организован пункт временного размещения. В ПВР жителей дома обеспечат питанием. По словам Первышова, они будут проживать там, "сколько им потребуется".

"Создан оперативный штаб под руководством моего заместителя Андрея Дорошева. На месте введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю", - отметил глава города, добавив, что сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование с целью оценки ущерба, который понесли жильцы дома, отметил глава города.