Глава совета директоров водоканала Ростова-на-Дону подозревается в хищении 200 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца председателя совета директоров АО "Водоканал Ростов-на-Дону" Георгия Светлицкого по подозрению в хищении 200 млн рублей. Об этом сообщили в среду журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, Светлицкий действовал совместно с неустановленными лицами. Преступление было совершено не позднее ноября 2020 года.

"Путем обмана и злоупотребления доверием генерального директора общества, [неустановленные лица во главе со Светлицким] совершили хищение денежных средств в сумме не менее 204 млн рублей, принадлежащих АО "Водоканал Ростов-на-Дону", после чего распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Ленинским районным судом Ростова-на-Дону в отношении Светлицкого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - по 5 октября включительно. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в здании водоканала Ростова-на-Дону, проводилась выемка документов. По данным собеседника агентства, один из руководящих сотрудников ресурсоснабжающей организации подозревается в совершении уголовного преступления. Данную информацию отказались прокомментировать в пресс-службе водоканала, сославшись на тайну следствия.