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В Курске пьяный мужчина стрелял из пневматической винтовки по детям

В результате инцидента один ребенок получил ранение живота

КУРСК, 11 августа. /ТАСС/. Житель Курска отгонял детей от своей машины, стреляя из пневматической винтовки из окна квартиры в многоэтажном доме. Один ребенок получил ранение живота, по факту инцидента проводится проверка, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Курске проводится проверка по факту стрельбы мужчины, отгонявшего детей от своей машины", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно выстрелил из окна квартиры, попав в живот 12-летнему ребенку. Школьник получил непроникающее ранение, у стрелявшего изъяли винтовку.

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