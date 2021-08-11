Защита Навального обжаловала в кассации замену ему условного срока на реальный

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев обжаловал в кассационной инстанции решение районного суда Москвы о замене условного срока лишения свободы на реальный по уголовному делу "Ив Роше". Как уточнили в среду ТАСС во Втором кассационном суде общей юрисдикции, жалоба поступила, но пока не принята.

"В суд поступила кассационная жалоба от адвоката Вадима Кобзева в интересах осужденного Алексея Навального. После изучения материалов дела судьей, которому оно было распределено, по жалобе будет принято дальнейшее решение", - сказала собеседница агентства.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Спустя три недели Московский городской суд также в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы признал законным решение суда первой инстанции, при этом блогеру было засчитано время, проведенное им под домашним арестом. Он отбывает наказание во Владимирской области в ИК-2 в Покрове.