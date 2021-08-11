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Крыша пятиэтажного жилого дома загорелась в Махачкале

Из здания эвакуировали 120 человек

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Крыша пятиэтажного дома загорелась на улице Шамиля в Махачкале, погибших нет. Эвакуировали 120 жильцов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"Горит кровля металлопрофильная по деревянной обрешетке. Дом пятиэтажный, четыре подъезда, 60 квартир. Площадь пожара - 150 кв. метров. Погибших нет. Эвакуированы 120 жильцов", - сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, горит крыша над двумя подъездами жилого дома. Здание покинули все жители.

"В 10:42 [объявлена] локализация пожара на площади 150 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в 11:04 открытое горение ликвидировали.

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