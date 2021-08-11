Число пострадавших в ДТП со скорой в Тольятти увеличилось до трех

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии в Тольятти с тремя автомобилями, включая скорую помощь, выросло до трех человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что речь идет о двух пассажирах и водителе скорой помощи. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали два сотрудника скорой помощи. "В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила собеседница агентства.

ДТП произошло в 08:15 на пересечении улиц Маркса и Горького. Водитель скорой столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, после чего скорая перевернулась. После столкновения Mitsubishi врезался в другой автомобиль.