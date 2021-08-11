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Прокуратура Коми проверит условия содержания животных в организации "Живой уголок"

По словам очевидцев, животные и птицы не получают должного ухода

ТАСС, 11 августа. Прокуратура Коми начала проверку организации "Живой уголок" в Инте на предмет условий содержания животных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в местных СМИ написали, что там плохие условия содержания питомцев. Многие животные и птицы истощены и болеют, не получают необходимого ухода. "Активисты были у меня на личном приеме, проверка сразу же начата и проводится, срок по жалобе - 25 августа", - привели в пресс-службе слова прокурора Инты Андрея Пустаханова.

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