Прокуратура Коми проверит условия содержания животных в организации "Живой уголок"

ТАСС, 11 августа. Прокуратура Коми начала проверку организации "Живой уголок" в Инте на предмет условий содержания животных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в местных СМИ написали, что там плохие условия содержания питомцев. Многие животные и птицы истощены и болеют, не получают необходимого ухода. "Активисты были у меня на личном приеме, проверка сразу же начата и проводится, срок по жалобе - 25 августа", - привели в пресс-службе слова прокурора Инты Андрея Пустаханова.