ИКИ РАН оценил площадь разлива нефти под Новороссийском в 80 кв. км

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил нефтяное пятно в районе Новороссийска почти в 80 кв. км, говорится в сообщении ИКИ.

Как уточняется в пресс-релизе, разлив нефти, произошедший 7 августа, был обнаружен на радиолокационном снимке европейского спутника Sentinel-1, полученном 8 августа в 18:20 по местному времени. Его оценили главный научный сотрудник Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова Андрей Костяной и ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Ольга Лаврова.

"По их расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - говорится в сообщении.

7 августа в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что произошел залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Был создан оперативный штаб с участием сил и средств КТК.

В КТК уточнили, что разлив произошел в 16:49 мск. В консорциуме добавили, что площадь разлива составила около 200 кв. метров, а объем разлившейся нефти - порядка 12 кубометров. Причиной инцидента послужило разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ.