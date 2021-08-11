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Росприроднадзор оценит ущерб от разлива нефти под Новороссийском после уточнения данных

Как сообщили в ведомстве, при необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор проведет оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего, сообщили ТАСС в среду в ведомстве.

"Росприроднадзор произведет расчет ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости. При необходимости будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта", - сказал собеседник агентства.

О разливе нефти под Новороссийском стало известно 7 августа. Как заявили ТАСС в Росморречфлоте, причиной стал залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony в Черном море при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным КТК, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

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