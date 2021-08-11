Два пассажира автобуса пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Самаре

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса в Самаре, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД по Самарской области.

"В 09:30 водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по ул. Московское шоссе в направлении ул. Потапова, при перестроении не убедился в безопасности выполнения маневра и допустил столкновение с автобусом "Лиаз", который двигался в попутном направлении по первой полосе. После этого Toyota отбросило на автомобиль Mitsubishi Lancer , который также двигался в попутном направлении", - рассказала собеседница агентства.

В аварии пострадали и были госпитализированы два пассажира автобуса.