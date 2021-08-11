Число преступлений в московском метро выросло с начала года почти на 40%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 790 преступлений выявлено в московском метро с января по июль этого года, что на 39,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

"За семь месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 84 741 преступление (что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года). В московском метро зарегистрировано 788 преступлений (что на 39,5% больше чем в 2020 году)", - говорится в публикации.

Всего за это время в Москве совершено 100 убийств (на 25,9% меньше, чем в прошлом году), 73 изнасилования (больше на 23,7% показателей прошлого года), 194 разбоя (меньше на 30%), 1 041 грабеж ( на 27% меньше, чем в прошлом году).