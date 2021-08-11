Российские Бе-200 и Ил-76 тушат лесные пожары на полуострове Пелопоннес

АФИНЫ, 11 августа. /ТАСС/. Российские самолеты Бе-200ЧС и Ил-76 с утра среды участвуют в тушении лесных пожаров в области Аркадия на полуострове Пелопоннес, Бе-200ЧС сбрасывал также воду на очаги огня на острове Эвбея. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель Пожарной охраны Греции.

"Российский самолет Бе-200ЧС с утра участвует в тушении лесных пожаров в областях Илия (Элида) и Аркадия на полуострове Пелопоннес. <...> Что касается Ил-76, то утром он участвовал в тушении пожара в области Аркадия", - сказал представитель пожарной службы.

В Грецию поздно вечером во вторник и в ночь на среду прибыли два самолета Ил-76 и были доставлены два вертолета Ми-8 для участия в тушении лесных пожаров.

В свою очередь, греческий новостной портал Pentapostagma.gr сообщил, что "три <...> Бе-200 ("Бериев") и два Ил-76 сегодня будут работать вместе, чтобы тушить пожары на острове Эвбея и на Пелопоннесе". "Согласно имеющейся информации, планирование генерального секретариата гражданской защиты и пожарной службы завершено, и в ближайшие несколько часов российский самолет-амфибия Бе-200 вместе с двумя Ил-76 поработают группой, пытаясь остановить фронты огня, - отмечает портал. - Пилоты "Бериева" уже давно тушат пожары в Греции, лучше знакомы с особенностями и рельефом местности и будут работать вблизи от двух Ил-76". По данным Pentapostagma.gr, три пожарных самолета вместе сбросят 110 тонн воды - Бе-200 - 12 тонн и два Ил-76 - по 49 тонн.

Портал утверждает, что сроки проведения этой операции держатся в секрете. "Одновременные сбросы воды тремя российскими пожарными самолетами будут осуществлены сегодня, скорее всего, утром один раз и днем второй. Сбросы воды будут проходить на Пелопоннесе, то есть в районе Аркадии и Илии (Элиды) и на острове Эвбея, где лесной пожар продолжается уже девятый день", - говорится в сообщении.

По данным портала, для координации операции были проведены переговоры между российской стороной и греческой с участием представителей генерального секретариата гражданской защиты Греции, пожарной службы, а также Генерального штаба национальной обороны Греции. Одновременный сброс 110 тонн воды - водяной плотины для остановки огня - будет впервые предпринят в Греции. Он будет осуществляться в координации с наземными силами и полицией, чтобы не было жителей, добровольцев или пожарных поблизости от места, где будут делать сбросы воды Бе-200 и два Ил-76, поясняет Pentapostagma.gr.

Увеличение российской авиагруппировки

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.