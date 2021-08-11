Участок трассы Р-255 "Сибирь" в Кузбассе перекрыли из-за деформации дороги над ж/д путями

КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение ограничили на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" на территории Топкинского района Кузбасса из-за деформации опоры путепровода над железной дорогой. Объезд аварийного участка организовали через ближайшие населенные пункты, сообщила в среду пресс-служба Сибуправтодора.

"Предположительно, после проезда тяжеловесного транспорта произошла деформация ригеля одной из опор путепровода. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения пострадавшей конструкции, на участке трассы ограничено транзитное движение, организован объезд по дороге территориального значения через пос. Октябрьский, с. Глубокое, пос. Звездный - д. Мозжуха - г. Кемерово", - говорится в сообщении.

Специалисты Сибуправдотора сейчас обследуют конструкции путепровода, чтобы оценить разрушения. В этом году дорожники приступили к подготовительным работам для капитального ремонта данного участка, который предполагает строительство временного металлического моста, уже возведены его опоры, в ближайшее время начнется монтаж пролетного строения. Все ремонтные работы должны завершиться к октябрю 2022 года.