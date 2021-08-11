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В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины в свадебном кортеже

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Петербурга задержали 23-летнего мужчину, стрелявшего в воздух из внедорожника Infiniti в составе свадебного кортежа. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативниками уголовного розыска был задержан 23-летний житель Петергофа. У гражданина изъят и отправлен на экспертизу предмет, похожий на сигнальный пистолет", - говорится в сообщении. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия").

По данным ведомства, сообщение о стрельбе в полицию поступило во вторник. Очевидцы рассказали, что у одного из домов по улице Парковой в Петергофе из проезжающего автомобиля Infiniti стреляют из пистолета в воздух. Автомобиль был украшен свадебной атрибутикой. Найти автомобиль со стрелком удалось у дома 1 по Торговой площади в Петергофе. В полицию в итоге доставили и других участников свадьбы, в том числе невесту в праздничном платье. Задержанный признался, что совершил три выстрела. Оружие, по его словам, ему дала подруга невесты.

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