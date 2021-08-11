СК проверяет полицейских, вытолкнувших женщину из столичного МФЦ за отказ надеть маску

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Москвы начал доследственную проверку в отношении полицейских, которые вытолкали женщину из столичного МФЦ. Об этом говорится в ответе прокуратуры на соответствующий запрос правозащитника Ивана Мельникова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Сообщаю, что по факту, изложенному вами в обращении, Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному округу ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка. О результатах и принятом решении заинтересованные лица будут уведомлены в установленном законом порядке", - сказано в документе. Там отмечается также, что дальнейшая информация о ходе проверки будет предоставлена только заинтересованным лицам - самой женщине, ее представителю и полицейским.

По данным московской полиции, 25 июня женщина в МФЦ на улице Куусинена напала на правоохранителей. Она не реагировала на просьбу работников учреждения надеть маску и стала вести себя неадекватно. На требования полицейских о прекращении противоправного поведения женщина стала кричать, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. СК по материалам полиции возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Однако затем прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела.

История получила резонанс после видео в интернете. На нем полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда женщина уже находится в полуобморочном состоянии. При этом она кричала, что в машине ее ждет дочь.

Савеловский суд Москвы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде штрафа в 4 тыс. рублей.