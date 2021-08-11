Посольство России в Германии не комментирует сообщения о задержании британца в Потсдаме

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Посольство России в Германии не дает комментариев по ситуации с задержанием в Потсдаме британца за якобы имевшее место сотрудничество с российской спецслужбой. Об этом сообщил в четверг представитель диппредставительства.

"Посольство России в ФРГ к настоящему времени не располагает какой-либо официальной информацией, полученной от германской стороны, по данному вопросу. Сообщения прессы посольство не комментирует", - отметили в дипмиссии.

Ранее Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании работника посольства Великобритании в Германии. По версии властей ФРГ, задержанный по крайней мере один раз передал "представителю российской спецслужбы" полученные в рамках своей профессиональной деятельности документы. Утверждается, что в обмен он получил наличные деньги.