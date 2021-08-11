Верховный суд РФ отказал экс-министру транспорта Карелии в смене подсудности его дела

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Бывшем министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову отказали в изменении подсудности уголовного дела, по которому его обвиняют в получении взятки. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

"Решение оставлено без изменения, срок содержания под стражей продлен на три месяца", - сказала собеседница агентства, пояснив, что Кайдалову было отказано в изменении подсудности рассмотрения уголовного дела.

Представители защиты Кайдалова просили перенаправить для рассмотрения уголовное дело в отношении своего подзащитного из Петрозаводского городского суда в суд любого другого региона страны. По мнению адвокатов, суды в Карелии могут быть необъективными в связи со сложившимся информационным фоном вокруг задержания экс-министра транспорта, а также положением, которое подсудимый занимал в правительстве региона, что также может повлиять на ход расследования.

По версии следствия, в 2019-2020 годах бывший глава Минтранса республики в составе группы по предварительному сговору получил взятку в размере 1,5 млн рублей от оговоренной суммы в 4,5 млн рублей за беспрепятственное финансирование и гарантию в приемке работ по строительству объектов на территории аэропорта "Петрозаводск", стоимость которых оценивалась в 830 млн рублей.

Петрозаводский суд уже вынес приговор в отношении замдиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека, который был задержан и арестован вместе с Кайдаловым по делу о взятках в феврале 2020 года. Волчек свою вину признал. С учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима и штрафа в размере 7 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в течение шести лет.