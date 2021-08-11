Мосгорсуд признал законным арест на 10 суток стендапера Мирзализаде за разжигание вражды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Таганского суда Москвы - без изменения", - сказал представитель суда.

Таганский суд 9 августа признал Мирзализаде виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления.

Как ранее заявили в прокуратуре, стендапер обвиняется в том, что "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей.