Минск требует от властей Бельгии найти виновных в поджоге входа в посольство в Брюсселе

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от властей Бельгии найти и привлечь к ответственности виновных в поджоге одного из входов в здание белорусского посольства в Брюсселе. Об этом заявил в среду пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Разумеется, как и предполагается в подобных ситуациях, властям страны пребывания была направлена соответствующая нота с требованием провести расследование. Мы законно требуем, чтобы власти Бельгии в рамках своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях такое расследование провели, установили причастных к этому хулиганскому акту и привлекли их к ответственности. Все необходимое содействие с нашей стороны будет оказано", - отметил Глаз.