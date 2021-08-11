{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Краснодара заявили, что после взрыва газа в доме отсутствует угроза обрушения

При этом мэр Евгений Первышов поручил демонтировать поврежденные конструкции двух квартир

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Опасности обрушения дома в Пашковском районе Краснодара, где произошел, предварительно, хлопок бытового газа, нет. Власти поручили демонтировать поврежденные конструкции двух квартир, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале. 

На эту тему

"Специалисты предварительно осмотрели здание и дали свои рекомендации. Сейчас необходимо разобрать наружную стену и кровлю в зоне возгорания - речь идет о территории двух квартир. Поручил немедленно приступить к демонтажным работам, чтобы исключить вероятность обрушения конструкций. По предварительным оценкам экспертов, опасности обрушения остальных участков нет", - говорится в сообщении главы Краснодара.

Уточняется, что жильцы неповрежденных квартир смогут вернуться домой после получения заключения экспертов по состоянию инженерных сетей и здания в целом на предмет безопасности эксплуатации. По данным мэра Краснодара, в ПВР разместили 24 человека, пять из них - дети.

Теги
РоссияКраснодарский край
ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
В больнице Северной Осетии, где погибли люди, назначили врио главврача
Олег Томеев ранее занимал пост врио руководителя клинической больницы скорой помощи, а также территориального Центра медицины катастроф
Читать полностью