Власти Краснодара заявили, что после взрыва газа в доме отсутствует угроза обрушения

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Опасности обрушения дома в Пашковском районе Краснодара, где произошел, предварительно, хлопок бытового газа, нет. Власти поручили демонтировать поврежденные конструкции двух квартир, сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

"Специалисты предварительно осмотрели здание и дали свои рекомендации. Сейчас необходимо разобрать наружную стену и кровлю в зоне возгорания - речь идет о территории двух квартир. Поручил немедленно приступить к демонтажным работам, чтобы исключить вероятность обрушения конструкций. По предварительным оценкам экспертов, опасности обрушения остальных участков нет", - говорится в сообщении главы Краснодара.

Уточняется, что жильцы неповрежденных квартир смогут вернуться домой после получения заключения экспертов по состоянию инженерных сетей и здания в целом на предмет безопасности эксплуатации. По данным мэра Краснодара, в ПВР разместили 24 человека, пять из них - дети.