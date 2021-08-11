Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и проверить информацию РАН о занижении объемов разлива.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

"Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.