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Разлив нефти под Новороссийском
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Абрамченко поручила оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

Вице-премьер также поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и проверить информацию РАН о занижении объемов разлива.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера.

"Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия. 

Теги
РоссияКраснодарский крайРазлив нефти под Новороссийском
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