Массовая гибель северных диких оленей произошла в Красноярском крае

ТАСС, 11 августа. Массовая гибель северных диких оленей произошла на переправе реки Хатанги на Таймыре на севере Красноярского края. Было обнаружено 56 туш погибших животных, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в 5 км от поселка (Хатанга - прим. ТАСС) на правом берегу реки Хатанги в разных местах были обнаружены 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения", - сообщили в ведомстве.

Среди погибших оленей много телят. Предположительно, в ходе сезонной миграции при переправе через реку они ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения. Тем не менее сотрудники полиции устанавливают лица, причастные к незаконной охоте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году, в 2021-м проводится новый авиаучет. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.