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Массовая гибель северных диких оленей произошла в Красноярском крае

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 11 августа. Массовая гибель северных диких оленей произошла на переправе реки Хатанги на Таймыре на севере Красноярского края. Было обнаружено 56 туш погибших животных, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в 5 км от поселка (Хатанга - прим. ТАСС) на правом берегу реки Хатанги в разных местах были обнаружены 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения", - сообщили в ведомстве. 

Среди погибших оленей много телят. Предположительно, в ходе сезонной миграции при переправе через реку они ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения. Тем не менее сотрудники полиции устанавливают лица, причастные к незаконной охоте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

В Красноярском крае нет свежих данных по популяции дикого северного оленя. Последние данные относятся к 2014 году, в 2021-м проводится новый авиаучет. Как ранее сообщали эксперты, популяция оленя на Таймыре находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров, роста численности волков и изменения климата.

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