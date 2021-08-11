{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Гидрометцентр заявил, что объем воды в Амуре достиг рекордных значений из-за паводка

Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд также подчеркнул, что ситуация с паводком на Амуре в ближайшие дни будет только осложняться

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем воды на реке Амур достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений. Паводковая ситуация в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае в ближайшие дни будет обострятся - возможны подтопления пригородов, дорог и посевов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На эту тему

"Очень сложная ситуация на Амуре - уровень воды выше опасной отметки, а это предполагает подтопления отдельных населенных пунктов, пригородов, дорог, посевов. Такая ситуация на многих участках: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Объем воды на Амуре рекордный за весь период метеонаблюдений", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Амурской области в ближайшие дни ожидается очередная серия интенсивных дождей.

По его мнению, такая сложная паводковая ситуация обусловлена ранним периодом начала дождей. "Обычно осадки начинаются с середины июля, но в этом году с июня начались интенсивные осадки", - отметил Вильфанд.

ЧП с кислородом в ковидном стационаре во Владикавказе
В больнице Северной Осетии, где погибли люди, назначили врио главврача
Олег Томеев ранее занимал пост врио руководителя клинической больницы скорой помощи, а также территориального Центра медицины катастроф
Читать полностью