Гидрометцентр заявил, что объем воды в Амуре достиг рекордных значений из-за паводка

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем воды на реке Амур достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений. Паводковая ситуация в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае в ближайшие дни будет обострятся - возможны подтопления пригородов, дорог и посевов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сложная ситуация на Амуре - уровень воды выше опасной отметки, а это предполагает подтопления отдельных населенных пунктов, пригородов, дорог, посевов. Такая ситуация на многих участках: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Объем воды на Амуре рекордный за весь период метеонаблюдений", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Амурской области в ближайшие дни ожидается очередная серия интенсивных дождей.

По его мнению, такая сложная паводковая ситуация обусловлена ранним периодом начала дождей. "Обычно осадки начинаются с середины июля, но в этом году с июня начались интенсивные осадки", - отметил Вильфанд.