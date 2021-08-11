Что известно о разливе нефти под Новороссийском

7 августа произошел разлив нефтепродуктов в Черном море под Новороссийском. Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 кв. м, однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

Пока неизвестны ни реальный масштаб произошедшего, ни размер ущерба, ни когда удастся ликвидировать последствия разлива — работы затрудняет непогода. ТАСС собрал главное, что известно об инциденте под Новороссийском на данный момент.