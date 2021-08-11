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Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Что известно о разливе нефти под Новороссийском
Разлив нефти под Новороссийском
Обновлено 

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

Радиолокационный снимок европейского спутника Sentinel-1, 8 августа
© 2021 Институт космических исследований

7 августа произошел разлив нефтепродуктов в Черном море под Новороссийском. Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 кв. м, однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

Пока неизвестны ни реальный масштаб произошедшего, ни размер ущерба, ни когда удастся ликвидировать последствия разлива — работы затрудняет непогода. ТАСС собрал главное, что известно об инциденте под Новороссийском на данный момент.

  • Разлив нефтепродуктов произошел при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
  • Выброс произошел в 6 км от берега.
  • По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
  • Место разлива локализовали. На время ликвидации последствий аварии отгрузка нефти на морском терминале КТК была временно остановлена.
  • В КТК отметили, что для локализации последствий выхода нефти привлекли профессиональное аварийно-спасательное формирование, выставили боновые заграждения, задействовали четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти.
  • В консорциуме площадь разлива оценили примерно в 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - примерно 12 кубометров.
  • Позднее Институт космических исследований РАН по спутниковым данным оценил нефтяное пятно в районе Новороссийска почти в 80 кв. км. 
  • В свою очередь работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили в акватории моря масляные пятна.
  • При этом мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что специалисты не выявили загрязнения на пляжах, там по-прежнему разрешено купаться. 
  • Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском и проверить информацию РАН о занижении объемов разлива.
  • Росприроднадзор проведет оценку ущерба, когда установят несколько деталей, в том числе сколько времени занял выброс горючего.
  • Росрыболовство готово оказать поддержку в оценке последствий разлива нефти, а также помогать в мероприятиях по его ликвидации.
  • Работы по ликвидации последствий затрудняет циклон над акваторией Черного моря.
  • Южная транспортная прокуратура проводит проверку.
Теги
РоссияРазлив нефти под Новороссийском
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