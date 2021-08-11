Что известно о разливе нефти под Новороссийском

7 августа произошел разлив нефтепродуктов в Черном море под Новороссийском. Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 кв. м, однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.
Пока неизвестны ни реальный масштаб произошедшего, ни размер ущерба, ни когда удастся ликвидировать последствия разлива — работы затрудняет непогода. ТАСС собрал главное, что известно об инциденте под Новороссийском на данный момент.
- Разлив нефтепродуктов произошел при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
- Выброс произошел в 6 км от берега.
- По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
- Место разлива локализовали. На время ликвидации последствий аварии отгрузка нефти на морском терминале КТК была временно остановлена.
- В КТК отметили, что для локализации последствий выхода нефти привлекли профессиональное аварийно-спасательное формирование, выставили боновые заграждения, задействовали четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти.
- В консорциуме площадь разлива оценили примерно в 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - примерно 12 кубометров.
- Позднее Институт космических исследований РАН по спутниковым данным оценил нефтяное пятно в районе Новороссийска почти в 80 кв. км.
- В свою очередь работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили в акватории моря масляные пятна.
- При этом мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил, что специалисты не выявили загрязнения на пляжах, там по-прежнему разрешено купаться.
- Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском и проверить информацию РАН о занижении объемов разлива.
- Росприроднадзор проведет оценку ущерба, когда установят несколько деталей, в том числе сколько времени занял выброс горючего.
- Росрыболовство готово оказать поддержку в оценке последствий разлива нефти, а также помогать в мероприятиях по его ликвидации.
- Работы по ликвидации последствий затрудняет циклон над акваторией Черного моря.
- Южная транспортная прокуратура проводит проверку.