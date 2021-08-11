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ФСИН отозвала ходатайство о переводе в СИЗО главы "Альянса врачей" Васильевой

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФСИН решила отозвать свое ходатайство о замене главы профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой меры пресечения в виде запрета определенных действий на заключение в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Джулай.

"В ходе сегодняшнего заседания в Преображенском суде Москвы представитель ФСИН заявил, что отзывает свое ходатайство об ужесточении меры пресечения Васильевой и просит его вернуть в службу для устранения недостатков", - заявил Джулай.

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