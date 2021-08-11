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Разлив нефти под Новороссийском

Мэрия Новороссийска заявила, что городские пляжи не пострадали после разлива нефти

Пляжи работают в штатном режиме после обследования специалистами

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты обследовали экологическое состояние пляжей в Новороссийске после разлива нефти, загрязнений нет, купание разрешено.

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Об этом сообщил ТАСС мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Ранее в среду институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил площадь нефтяного пятна в районе Новороссийска почти в 80 кв. км.

"Специалисты обследовали пляжи, загрязнений нет нигде: Широкая Балка, Южная Озерейка, центральный пляж - все обследовали, мониторили, все пляжи работают", - сказал Дяченко.

 

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РоссияКраснодарский крайРазлив нефти под Новороссийском
Разлив нефти под Новороссийском
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Что известно о разливе нефти под Новороссийском
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