Мэрия Новороссийска заявила, что городские пляжи не пострадали после разлива нефти

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты обследовали экологическое состояние пляжей в Новороссийске после разлива нефти, загрязнений нет, купание разрешено.

Об этом сообщил ТАСС мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Ранее в среду институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил площадь нефтяного пятна в районе Новороссийска почти в 80 кв. км.

"Специалисты обследовали пляжи, загрязнений нет нигде: Широкая Балка, Южная Озерейка, центральный пляж - все обследовали, мониторили, все пляжи работают", - сказал Дяченко.