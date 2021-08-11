СК возбудил дело на владельца незаконной автозаправки в Ярославле, где произошел пожар

ТАСС, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении владельца нелегальной автозаправки в Ярославле, где произошло возгорание автомобиля, в результате которого водитель получил серьезные ожоги всего тела. Об этом в среду сообщает СК по региону.

Пожар на нелегальной АЗС, которую устроили в обычной бытовке в Ярославле, произошел днем 10 августа. Внутри строительного вагончика было горючее топливо, после чего огонь быстро перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

"На улице Механизаторов города Ярославля осуществлялась незаконная продажа горючего топлива при помощи оборудованной кустарным способом АЗС, в результате чего произошло возгорание автомобиля марки Ford Transit, водитель которого получил термические ожоги и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").