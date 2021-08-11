Экспертиза по делу отца сестер Хачатурян установила факт его издевательств над ними

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новая психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами института им. В. П. Сербского в рамках уголовного дела об истязании, сексуальном насилии и побоях над сестрами Хачатурян со стороны их отца, установила, что трагедия в семье [убийство ими отца] произошла из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним. Об этом ТАСС сообщили адвокаты девушек, ссылаясь на результаты экспертиз, полученные в ходе расследования уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна.

В рамках этого дела сестры признаны потерпевшими. "Девочки и их защитники в качестве потерпевшей стороны уже ознакомились с результатами экспертиз, которые были проведены с ними новым составом комиссии с участием специалистов института им. Сербского психолого-психиатрических и медицинских экспертиз. Эти экспертизы подтвердили все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца, - рассказала адвокат средней сестры Мари Давтян. - Эксперты установили, что каждая из девушек с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства - все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами".