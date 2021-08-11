Новорожденному из Москвы, которого пытались выдать за подкидыша, оказывают медпомощь

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новорожденный малыш из Москвы, которого родной дед пытался сдать в полицию как подкидыша, находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее в СМИ сообщалось, что ночью в отделение полиции пришел мужчина. Он сообщил, что заметил брошенного младенца на остановке на Алтуфьевском шоссе. "Сердобольный прохожий" якобы решил спасти малыша - подобрал его, узнал адрес отделения полиции и отвез туда. В ходе разбирательств стало известно, что мужчина был дедом новорожденного ребенка.

"Сейчас малыш находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ранее семья за социальной помощью не обращалась", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после выписки из больницы будет решено, с кем будет жить ребенок.

"Сотрудники соцзащиты окажут необходимую поддержку и помощь и будут выступать исключительно в интересах ребенка", - добавили в департаменте.