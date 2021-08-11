Устроивший стрельбу в казанской школе заявил, что мотивом преступления была ненависть

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Ильназ Галявиев, обвиняющийся в массовом убийстве детей и учителей в казанской гимназии, заявил, что мотивом его преступления была ненависть. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в психиатрическом отделении московского СИЗО "Бутырка".

"Когда наблюдатели беседовали с ним, он заявил следующее: "Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел", - сказали в ОНК.

По данным наблюдателей, обвиняемый пока не знаком с результатами его судебно-психиатрической экспертизы, но утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым. "Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь. Вину признаю", - сказал он членам ОНК. Галявиев содержится в трехместной камере, у него два соседа: один обвиняется в убийстве, второй - в разбое. По его словам, отношения с сокамерниками у него нормальные, однако он хочет вернуться в Казань и надеется на то, что следствие разрешит ему свидание с родителями.

Ранее в ОНК сообщали, что Центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств. В пресс-службе СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза пока не завершена.