В Подмосковье в ДТП с грузовиком на трассе один человек погиб и четверо пострадали

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе А-107 в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В 13:45 на 94-м км трассы А-107 произошло встречное столкновение грузовика Isuzu и легкового автомобиля ВАЗ. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы", - сказали в главке.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Между тем, по данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате аварии один человек погиб и шесть пострадали. Трое раненных были госпитализированы в Центральную городскую больницу Ногинска.