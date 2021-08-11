{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Подмосковье в ДТП с грузовиком на трассе один человек погиб и четверо пострадали

Обстоятельства ДТП устанавливаются

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе А-107 в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

"В 13:45 на 94-м км трассы А-107 произошло встречное столкновение грузовика Isuzu и легкового автомобиля ВАЗ. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы", - сказали в главке.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Между тем, по данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате аварии один человек погиб и шесть пострадали. Трое раненных были госпитализированы в Центральную городскую больницу Ногинска.

Теги
Россия
Лесные пожары в России
Власти Мордовии сообщили о привлечении добровольцев к тушению пожара в заповеднике
Волонтеры занимаются хозяйственным обеспечением
Читать полностью